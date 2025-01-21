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Общество

В Пензенской области стали чаще брать взятки

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В Пензенской области в 2024 году зарегистрировали 14 466 преступлений - это на 4,5% больше, чем в 2023-м.

Существенно выросло количество краж транспортных средств (зафиксировано 22, +46,7%), случаев неправомерного доступа к компьютерной информации (2 281, +443%), эпизодов получения взятки, за которые грозит уголовное наказание (26, +116,7%), фактов мошенничества (3 247, +3,9%), преступлений, совершенных с помощью ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации (6 916, +33,8%).

В прошлом году уменьшилось количество обычных краж (всего зарегистрировано 2 739 фактов, -16,4%) и квартирных (157, -35,4%), угонов (62, -1,6%), грабежей (97, -15,7%), эпизодов дачи взятки (36, -12,2%), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (89, -19,1%), причинения вреда здоровью средней тяжести (193, -20,9%).

Выявлено 232 случая причинения легкого вреда здоровью, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Также снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ (1 064, -28,4%) и оружия (117, -31,7%).

Ранее стало известно, что в рейтинге регионов РФ по уровню преступности Пензенская область заняла 27-е место из 85, за год опустившись на 10 позиций из-за роста криминальных деяний. Однако в Сурском крае отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений: на 10 000 населения зарегистрировано 29 (-14,9%).

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