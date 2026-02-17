В Пензенской области за год изъяли более 60 игровых терминалов

В Пензенской области в 2025 году полицейские изъяли более 60 игровых терминалов. 41 из них - отдельно стоящие, 20 находились в 2 подпольных клубах. С начала 2026-го конфисковано уже 7 объектов.

По данным фактам было возбуждено 4 уголовных дела, к ответственности привлечены 12 человек.

«Несмотря на значительный некомплект и высокую нагрузку, в 2025 году сотрудниками УМВД России по Пензенской области выявлено 341 преступление экономической направленности, что составляет 63% от общего количества преступлений в сфере экономики, выявленных всеми правоохранительными органами», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, полицейские зафиксировали 50% коррупционных преступлений, 81% злодеяний в сфере защиты бюджетных средств и 94% налоговых преступлений.

Что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, то здесь сотрудниками УМВД было выявлено 100% преступлений.