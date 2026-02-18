Прадедушек и правнуков могут признать близкими родственниками

В России хотят внести изменения в налоговый кодекс, чтобы правнуки не платили 13%, получив имущество от прабабушек или прадедушек.

Инициативу внесли депутаты петербургского Заксобра, сообщает «Парламентская газета». Они предложили добавить в перечень близких родственников, дарение от которых не облагается налогом, прадедушек, прабабушек и правнуков (сейчас имеют правовой статус дальних родственников).

Дополнить захотели и семейный кодекс. Речь о статье, в которой перечисляются лица, между которыми невозможно заключение брака, поскольку они являются близкими родственниками.

«Депутаты пояснили, что благодаря увеличению продолжительности жизни, особенно среди женщин, все чаще встречаются семьи, где одновременно живут прабабушки с прадедушками и правнуки. То есть их правовой статус дальних родственников не соответствует фактической роли и не отражает современные демографические и социальные реалии. И передача имущества при жизни от старших к самым маленьким все чаще становится реальной практикой», - пишет издание.

Поэтому представляется несправедливым, что внуки, получая в дар недвижимость от бабушек или дедушек, освобождаются от налогов, а правнуки нет.

По словам авторов инициативы, сейчас при современной демографической политике государства жизнь в окружении правнуков становится обычным делом. Если девушка выходит замуж после совершеннолетия и к 20 годам у нее появляется первенец, то уже в 40 лет она может стать бабушкой, а в 60 - прабабушкой. В этом возрасте некоторые женщины продолжают трудиться, не выходя на пенсию.