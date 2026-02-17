Большинство россиян не сталкивались с последствиями атак на банки

Подавляющая часть россиян (86%) никогда не становились жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций. Это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках аналитического обзора «Безопасность в банке будущего».

Оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из них сообщили, что потеряли деньги - либо из-за того что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того что злоумышленники получили доступ к их счетам.

70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства - в полном объеме или частично.

При этом большинство респондентов (84%) никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.

Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсть средства. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами раскусили мошенников (44%) и не поддались на уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).

Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что любой случай нужно рассматривать отдельно.

Каждый пятый россиянин (20%) убежден: закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги - у банка или у его клиентов.

«Развитие технологий, с одной стороны, сделает банковские услуги более персонализированными и удобными, но, с другой стороны, приведут к новым вызовам в вопросах безопасности. И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем «ключа от одной двери» чревата утратой «ключей от всех дверей». Пользователям потребуется быть еще более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных», - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Аналитический обзор «Безопасность в банке будущего» подготовлен центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». В него вошли как анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, так и социологическое исследование по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.

Опрос проведен в декабре 2025 года. В нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.