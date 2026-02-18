Врач: Риск инфаркта можно оценить по отношению объема талии к росту

Риск возникновения сердечно-сосудистых нарушений, в том числе инфаркта, можно оценить по отношению объема талии к росту, рассказала врач-эндокринолог Елена Шафранская.

«Окружность талии - это ключевой маркер висцерального ожирения (жира вокруг органов). Риск метаболических осложнений резко возрастает при окружности талии более 88 см у женщин и более 94 см у мужчин. Еще более точным показателем риска сердечно-сосудистых заболеваний является отношение окружности талии к росту. Его универсальное пороговое значение больше или равно 0,5 (то есть обхват талии должен составлять менее половины роста человека)», - объяснила медик в беседе с изданием «Газета.ru».

Висцеральная жировая ткань является причиной развития инсулинорезистентности (состояния, когда клетки организма перестают адекватно реагировать на инсулин). Она вызывает хроническое вялотекущее воспаление и блокирует работу инсулиновых рецепторов.

Сначала у человека появляется избыток жира, возникает сахарный диабет II типа, затем - атеросклероз, который может повлечь инфаркт или инсульт.

Ожирение также способно стимулировать деление клеток, увеличивая риск рака и нарушений репродуктивного здоровья.

