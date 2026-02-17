В Наровчате планируют создать «нормальную гостиницу»

В 2025 году в Пензенской был введен туристический налог, благодаря чему муниципальные бюджеты получили около 35 млн рублей. Однако Наровчату ничего заработать не удалось. Тему обсудили на заседании в областном правительстве во вторник, 17 февраля.

«Странно, что у нас Наровчат ничего на туристическом налоге не заработал. Это один из самых богатых с точки зрения достопримечательностей и благоустройства наших районных центров», - обратил внимание губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы Наровчатского района Сергея Скудина, причиной отсутствия заработка стало отсутствие гостиниц.

«У нас в городе только одна гостиница, всего на пару номеров, люди к нам в основном на однодневные экскурсии приезжают», - пояснил он.

Ситуацию планируют изменить. «Мы сейчас ведем работу по созданию нормальной гостиницы, до конца года планируем запустить», - сообщил глава района.

Туристический налог в регионе введен в Пензе, Кузнецке и 24 муниципальных районах (179 муниципальных образованиях). Решение органы местного самоуправления принимают самостоятельно. «Город Заречный, Сердобский и Лопатинский районы туристический налог не вводили, Малосердобинский район его отменил», - проинформировали в областном правительстве.

Плательщиками туристического налога являются организации и физические лица, которые предоставляют услуги временного проживания. Гостевые дома и частный сектор учету не подлежат.