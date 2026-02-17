18 февраля жителей Пензенской области ждет день без осадков

18 февраля в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -18...-23 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до -6...-11, к следующей ночи, на четверг, похолодает до -14...-19.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что на начавшейся рабочей неделе Балканский циклон, принесший в регион непогоду, отступит к Уралу, ему на смену с запада придет антициклон.

В старину подмечали: морозы 18 февраля предвещают бурную весну и сухое, жаркое лето.