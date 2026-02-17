Обслуживание маршрута № 56 в Кузнецке обойдется почти в 9 млн

В Кузнецке нашли перевозчика, который будет обслуживать пассажиров на маршруте № 56 по регулируемому тарифу. Об этом стало известно в понедельник, 16 февраля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 9 млн 262 тыс. 730 рублей, однако победитель электронного аукциона снизил ее до 8 млн 938 тыс. 182.

Речь идет об автобусах малого класса, оснащенных системами спутниковой навигации. На линии будут работать 2 машины (плюс 1 в резерве).

Протяженность кольцевого маршрута с конечной остановкой на улице Пригородной (микрорайон Залиния) составляет 17 километров.

По данным портала госзакупок, контракт, заключенный с перевозчиком, будет действовать до конца 2026 года.