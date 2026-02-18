Стало известно, в каких случаях операторов обяжут отключать связь

Во вторник, 17 февраля, Госдума РФ приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит Правительство России и Президент. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно ему, операторы будут немедленно отключать услуги абонентам, как только поступит такой запрос от ФСБ. При этом они не станут нести материальную ответственность перед клиентами.

Как пояснил в интервью изданию «Газета.ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, принятый законопроект позволит отключать связь «быстро и без дополнительных проволочек» для борьбы с террористической угрозой.

«Необходимо иногда очень оперативно ограничить мобильный интернет или вообще связь - например, идет контртеррористическая операция в отдельно взятом населенном пункте или есть информация о том, что какой-то объект или группа объектов может быть подвержена атаке беспилотных летательных средств. И на этот период, который может быть несколько часов, может быть один день, будет ограничиваться та или иная связь. Это абсолютно нормальная практика, сейчас это делается, но иногда это делается не настолько оперативно, потому что есть у каждой структуры свой регламент», - отметил Свинцов.

Принятый законопроект направят на утверждение в Совет Федерации, затем его должен подписать Президент.