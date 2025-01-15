Пензенцы смогут улететь в Минеральные воды утренним рейсом

15.01.2025 | 21:17

Пензенский аэропорт сообщил о новом расписании рейсов в Минеральные Воды. Оно начнет действовать с 17 января.

С этого числа по 25 марта 2025-го из областного центра можно будет улететь в Минеральные Воды рано утром по вторникам. Отправление из Пензы - в 4:40, прибытие - в 7:10. Полеты будет выполнять SSJ-100.

Также в Минеральные Воды из Сурского края можно попасть рейсами по понедельникам (вылет - в 22:20, прибытие - в 0:40), четвергам (19:40 и 22:10 соответственно), пятницам (16:30, 19:00).

Ранее сообщалось, что пензенцам с весны будет удобнее планировать полеты в Москву.

Так, 30 марта появится вечерний рейс Москва (Шереметьево) - Пенза - Москва (Шереметьево). Он будет действовать по 25 октября.