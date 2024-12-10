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Общество

Стало известно, что губернатор подарит детям на Новый год

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Губернатор Олег Мельниченко в преддверии Нового года исполнит желания 7 детей из Пензенской области. Во время прямого эфира во вторник, 10 декабря, он принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».

12-летняя Диана из Кузнецка попросила велосипед, 13-летний Арсений - каркасный бассейн.

«Арсений начинает готовиться зимой к лету. Чувствуется, практичный парень. Наверное, у него большое будущее», - прокомментировал глава региона.

10-летний Захар из Пензы и 6-летняя Виктория из Кузнецка загадали подарок-сюрприз, 5-летняя Софья из Саловки - домашний спортивный комплекс, 13-летняя Софья из Токмака Запорожской области - коллекцию книг.

«Это будет наша русская классическая литература. Мне кажется, что надо в Запорожской области побольше знакомить детей с ней», - отметил глава региона.

4-летний Михаил из села Колтовского попросил шведскую стенку.

«Будет шведская стенка», - ответил Олег Мельниченко.

Он пообещал поработать Дедом Морозом и исполнить все просьбы ребят.

Ранее уточнялось, что дети для участия в акции отбираются случайным образом, но некоторым категориям уделяется особое внимание. Это дети-инвалиды и ребята, которые остались без попечения родителей.

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Источник — фото областного правительства
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