Пензенцев приглашают посчитать водоплавающих птиц

10.01.2025 | 11:17

В следующие выходные, 18 и 19 января, Пензенская область присоединится к традиционной экологической акции «Серая шейка - 2025», которую организует Союз охраны птиц России.

Цель акции - выяснить, какие виды водоплавающих и околоводных птиц и в каком количестве остаются на холодную зимовку, а не откочевывают на юг. Учет планируется провести на незамерзающих водоемах: быстрых реках, ручьях, отстойниках, охладителях, в местах сброса теплых вод.

Ознакомиться с внешним видом пернатых можно по полевым определителям либо в интернете, в том числе на сайте Союза охраны птиц России.

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:

- дата, время и место наблюдения;

- название водоема или группы водных объектов;

- начальный и конечный пункты маршрута;

- погода в день учета и ее основные изменения, мешала ли она исследованию;

- площадь водоема или длина и ширина участка реки;

- ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду);

- число и размещение пернатых разных видов, самцов и самок;

- поведение птиц, их отношение к человеку;

- дополнительная информация, если есть; ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Принять участие в экоакции приглашают всех орнитологов-любителей.

Также Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс «Утиное селфи». Фотографии будут приниматься в сообществе организации в социальной сети «ВКонтакте» с 18 января по 1 февраля.

Подробностях участия в конкурсе можно узнать на сайте областного отделения Русского географического общества.