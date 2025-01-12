Введение нового штрафа для водителей откладывается

12.01.2025 | 10:19

Сроки введения штрафа за использование водителями электронных устройств, не предусмотренных конструкцией автомобиля, решили сдвинуть.

Изменения ряда статей Правил дорожного движения анонсировались осенью 2024 года. Так, решено было внести поправки в пункт 2.7, где говорится о том, какие именно действия водителю запрещено совершать за рулем.

Помимо разговора по мобильному телефону с использованием рук, предполагался запрет на курение за рулем электронных сигарет, вейпов. Он должен был вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Как сообщают федеральные СМИ, введение изменений решено отложить до осени. Прежде всего необходимо исправить формулировку запрета, так как в существующем виде она вызывает слишком много вопросов.

«В действующей редакции запрет затронет слишком много вещей и устройств: от пресловутых мобильных телефонов до все тех же стаканчиков с кофе и сигарет, равно электронных и обычных. Именно поэтому Минтранс и принял решение отложить его на какое-то время, чтобы еще раз обсудить и скорректировать», - пишет «Парламентская газета» со ссылкой на эксперта рабочей группы при Правительстве РФ по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.

Кроме того, нужно уточнить, как именно исполнение правила будут контролировать. Эксперт указал, что сотрудники ДПС не станут тормозить каждого водителя, у которого что-то заметят в руках во время движения. Дорожные камеры же пока несовершенны.

«Нередки случаи, когда человек, уставший после долгой дороги, просто опирался щекой на ладонь, а камера «думала», что он говорит по телефону. И на этом основании выписывала штраф», - отметил Попов.