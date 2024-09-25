Водителей хотят штрафовать за курение электронных сигарет

25.09.2024 | 12:04

Правительство РФ хочет внести изменения в правила дорожного движения. Документ в том числе предполагает штраф за курение за рулем.

Постановление размещено на портале проектов нормативных правовых актов, пока оно обсуждается.

Изменения планируют внести в пункт 2.7 ПДД. Его намереваются дополнить абзацем о запрете «пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством, за исключением случаев использования его функций без применения рук».

Как пояснили телеграм-каналу Mash в Национальном автомобильном союзе, под такими устройствами подразумеваются электронные сигареты, вейпы.

Сейчас пункт 2.7 ПДД запрещает водителям использовать мобильный телефон во время движения, если нет специальной подставки, освобождающей руки. Штраф составляет 1,5 тыс. рублей. Нарушение фиксируют камеры.

Если документ примут, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года.