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Общество

Асфальт на проспекте Победы могут отремонтировать в наступившем году

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Пензенские водители давно просят отремонтировать проезжую часть проспекта Победы. На некоторых участках асфальт просел, многочисленные дефекты вызывают возмущение у автомобилистов.

«Какие дороги и тротуары отремонтируют в 2025 году? Список сформирован? Пенза, проспект Победы на всем протяжении прошу включить в этот список на ремонт в 2025 году», - написал Александр В. на странице регионального минстроя в соцсети «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель управления ЖКХ областного центра.

«Перечень объектов дорожно-уличной сети города, где необходимо проведение работ по ремонту дорожного полотна, формируется на основании высокой степени износа, а также предписаний Госавтоинспекции, обращений граждан и т. д. В настоящее время перечень не сформирован. Данный перечень в течение года дополняется. В текущем году рассматривается возможность проведения ремонтных работ на наиболее изношенных участках дорожного покрытия по проспекту Победы», - сообщил он.

Ранее водители попросили решить проблему с бетонными блоками, установленными на участке проспекта от улицы Минской до Беляева. По мнению пензенцев, они представляют опасность: преграду не видно в темное время суток, так как световозвращающие элементы покрылись слоем грязи. В конце декабря на блок налетел водитель легкового автомобиля.

В 2025 году ограждение планируют выделить при помощи крупных световозвращающих элементов.

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