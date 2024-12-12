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Общество

Бетонные блоки на проспекте Победы пообещали преобразить в 2025 году

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В следующем году бетонные блоки на проспекте Победы хотят выделить при помощи крупных световозвращающих элементов. Сейчас водители не видят препятствия в темноте, существующие отражающие свет детали залеплены грязью и пылью.

«В темное время суток бетонные блоки практически не видно», «В дождливую и туманную погоду тоже», - пожаловались пензенцы на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«В 2025 году на бетонное осевое ограждение на проспекте Победы запланировано установить дополнительные светоотражающие элементы большего размера. Кроме того, рассматривается возможность покраски указанной бетонной конструкции», - сообщил он.

Ранее решить проблему с блоками УЖКХ попросил председатель гордумы Денис Соболев. По его словам, препятствие нужно отмыть и подумать о том, чтобы нанести на него разметку термопластиком, сделав таким образом более заметным.

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