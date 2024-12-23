Водитель налетел на невидные в темноте блоки на пр. Победы

23.12.2024 | 17:45

В понедельник, 23 декабря, на проспекте Победы случилось то, чего давно опасались многие водители Пензы. Автомобиль на полном ходу налетел на незаметные в темное время суток бетонные блоки, установленные посреди проезжей части.

По словам очевидца, это случилось в 16:07. Момент ДТП запечатлел регистратор.

«Этого стоило ожидать. Там его не видно», «Ну вот и первая ласточка прилетела», «Какой ужас. Надеюсь, люди в авто живы», «Гениальное, конечно, было решение их поставить», «Блоки как трамплин», «Что и следовало ожидать», «Почему-то с самого начала их установки было ощущение, что к этому все и идет», - прокомментировали пензенцы видеозапись.

«Они грязные - как сами, так и светоотражатели! Их не видно! А там еще и сдвиг полосы влево. Ожидаемый результат!» - обратил внимание один из водителей.

Пострадавшему автомобилисту посоветовали сделать фото- и видеофиксацию состояния ограждения, пока его не отмыли, и обращаться в суд, чтобы привлечь к ответственности за содержание дороги.

762 железобетонных блока на участке проспекта от улицы Минской до Беляева установили летом за 40 млн рублей. В 2025 году их планируют выделить при помощи крупных световозвращающих элементов.