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Происшествия

Водитель налетел на невидные в темноте блоки на пр. Победы

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В понедельник, 23 декабря, на проспекте Победы случилось то, чего давно опасались многие водители Пензы. Автомобиль на полном ходу налетел на незаметные в темное время суток бетонные блоки, установленные посреди проезжей части.

По словам очевидца, это случилось в 16:07. Момент ДТП запечатлел регистратор.

«Этого стоило ожидать. Там его не видно», «Ну вот и первая ласточка прилетела», «Какой ужас. Надеюсь, люди в авто живы», «Гениальное, конечно, было решение их поставить», «Блоки как трамплин», «Что и следовало ожидать», «Почему-то с самого начала их установки было ощущение, что к этому все и идет», - прокомментировали пензенцы видеозапись.

«Они грязные - как сами, так и светоотражатели! Их не видно! А там еще и сдвиг полосы влево. Ожидаемый результат!» - обратил внимание один из водителей.

Пострадавшему автомобилисту посоветовали сделать фото- и видеофиксацию состояния ограждения, пока его не отмыли, и обращаться в суд, чтобы привлечь к ответственности за содержание дороги.

762 железобетонных блока на участке проспекта от улицы Минской до Беляева установили летом за 40 млн рублей. В 2025 году их планируют выделить при помощи крупных световозвращающих элементов.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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