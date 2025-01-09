Жители Терновки 10 января останутся без отопления

09.01.2025 | 16:37

В пятницу, 10 января, часть жителей Терновки на некоторое время останутся без отопления. Об этом предупредила управляющая компания «Надежда-6» со ссылкой на ОАО «Пензтеплоснабжение».

Ресурс перестанет поступать в дома в период с 13:00 до 15:00.

Причина - ремонтные работы в котельной «Южная», расположенной на Рябова, 30.

В ночь на среду, 8 января, тепла лишились жители улиц 65-летия Победы, Ладожской, Лядова, Генерала Глазунова, проспекта Строителей в Дальнем Арбекове.

Причиной отключения стал дефект на участке магистрального трубопровода на проспекте Строителей, 93. К 11:00 его устранили и заполнили систему.