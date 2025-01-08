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Из жизни

Жители Дальнего Арбекова провели ночь без отопления

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В ночь на среду, 8 января, жители Дальнего Арбекова остались без отопления. Пензенцы заполнили жалобами на холодные батареи чат Октябрьского района в Telegram.

Тепла лишились жители улиц 65-летия Победы, Ладожской, Лядова, Генерала Глазунова, проспекта Строителей.

По словам очевидцев, причиной отключения стал прорыв около ТЦ «Весна». «Копают около МРЭО, отключили в 0:30», - уточнили пензенцы.

Представитель администрации Октябрьского района в 7:22 со ссылкой на «Т Плюс» сообщил, что отключение отопления связано с проведением ремонтных работ и подача ресурса ориентировочно начнется в 12 часов.

В 8:35 глава администрации района Артем Садовов оповестил: «Все дома, отключенные от тепла, запущены, сейчас идет заполнение системы. Взяли на контроль запуск тепла».

К 9:57 тепло до квартир еще не дошло. «Мерзнем и умываемся холодной водой!» - констатировали горожане.

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