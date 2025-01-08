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Общество

В мэрии прокомментировали отключение тепла в Арбекове

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Причиной отключения отопления в Дальнем Арбекове стал дефект на магистральном трубопроводе, проложенном на проспекте Строителей, 93, сообщили в администрации Пензы.

В мэрии прокомментировали отключение тепла в Арбекове

Ресурсники выявили проблему в 0:10 в среду, 8 января, сразу приступили к ремонтно-восстановительным работам и закончили их утром. Трудились 15 человек, используя 6 единиц специализированной техники.

По данным на 11:00, завершалось заполнение системы.

«В случае отсутствия теплоносителя жители могут обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Номер телефона указан на квитанциях по оплате за коммунальные услуги», - добавили в мэрии.

Ранее стало известно, что ночь на 8 января жители Дальнего Арбекова провели без отопления. Тепла лишились жители улиц 65-летия Победы, Ладожской, Лядова, Генерала Глазунова, проспекта Строителей.

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Источник — фото администрации Пензы
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