В Пензе из-за погоды скорректируют работу коммунальщиков

09.01.2025 | 13:12

В четверг, 9 января, в администрации Пензы обсудили работу коммунальных служб. Из-за резких перепадов температуры и гололедицы на проезжей части и в пешеходных зонах ее решили скорректировать.

Так, перед МБУ «Пензавтодор» поставили задачу обработать от гололеда улицы с крутым подъемом, очистить ливневки и совместно с управлением по ГО ЧС города откачать воду в местах подтоплений.

Исполняющий обязанности главы Пензы Олег Денисов распорядился обеспечить учреждения культуры, образования, спорта и соцзащиты запасом песка. Им будут посыпать наледь на территории объектов.

Денисов также попросил при ликвидации гололедицы учесть обращения пензенцев. Обработку должны проводить ранним утром, до того, как горожане выйдут из дому.

«Районным администрациям поручено контролировать деятельность управляющих компаний по приведению в порядок придомовых территорий, управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города - следить за ситуацией относительно объектов бизнеса», - добавили в пресс-службе администрации областного центра.

Ранее из-за опасных погодных условий пензенцев попросили по возможности ограничить выход на улицу. По прогнозам синоптиков, рассчитывать на улучшение погоды в ближайшие два дня не стоит. Пока тепло и осадки не уйдут из региона.