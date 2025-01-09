Опасные погодные условия: пензенцев призвали ограничить выход на улицу

09.01.2025 | 11:32

В четверг, 9 января, в Пензенской области сложные погодные условия. Из-за потепления до +3 градусов и дождя улицы превратились в ледяной каток. Передвигаться по тротуарам крайне опасно.

Гражданам не стоит без необходимости покидать дом. Если же на улицу все-таки пришлось выйти, нужно соблюдать правила передвижения в гололед.

Так, важную роль играет обувь, она должна обязательно подходить по размеру, быть устойчивой, без высоких каблуков, с ребристой подошвой. Пожилым людям следует использовать специальную трость или палочку с шипами или резиновым наконечником.

Двигаться по скользким участкам, которые нельзя обойти, нужно правильно: немного согнув колени и наклонившись вперед, как на лыжах, не отрывая подошвы от поверхности.

Руки следует максимально освободить, например вместо сумки носить рюкзак. При потере равновесия все тяжелое лучше бросить. При падении назад нужно прижать голову к груди и округлить спину, при падении на бок - подвернуть соответствующую руку под себя, чтобы удар пришелся на предплечье, при падении вперед подогнуть одну из рук и совершить кувырок.

Вставать сразу не рекомендуется, сначала надо оценить свое состояние. Когда передвижение невозможно, следует вызвать скорую с мобильного телефона по номеру 103.

В Пензе амбулаторную помощь жертвам гололеда оказывают в травмпункте на ул. Пионерской, 4, который работает круглосуточно. У детского травмпункта на улице Бекешской, 43, аналогичный режим работы.

Жителей региона также предупредили, что сейчас очень опасен выход на лед водоемов.

По прогнозам синоптиков, рассчитывать на улучшение погоды в ближайшие два дня не стоит. Пока тепло и осадки не уйдут из региона.