10 января пензенцев ждут туман и гололедица

09.01.2025 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 10 января, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Местами ожидаются туман с видимостью 500 метров и менее, слабый гололед, гололедица, так что на улице стоит быть аккуратнее. Так, 9 января только за первую половину дня 74 пензенцам потребовалась помощь травматологов.

Ветер 10-го числа подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу будет до -6 градусов, днем - от -2 до +3. В ночь на субботу температура практически не изменится: в прогнозе +1...-4.

В народном календаре 10 января - Домочадцев день, или Рождественский мясоед. На Руси верили: метель за окном в это время сулит холодное и дождливое лето, а снег хлопьями - скорое потепление.