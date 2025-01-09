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Происшествия

За полдня 9 января 74 пензенцам потребовалась помощь травматологов

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В первые 8 дней нового года более 700 пензенцев стали пациентами травмпункта на Пионерской, 4. Врачи при этом отметили, что критически большого наплыва посетителей не было.

«Ситуация осложнялась тем, что некоторые были в состоянии алкогольного опьянения, а часть обращались не сразу после травмы», - пояснила заведующая травмпунктом Екатерина Сараева.

С 8:00 до 14:00 9 января медики на Пионерской приняли уже более 50 человек. В приемное отделение стационара на Стасова, 7, за тот же период обратились 24 пациента, 9 из них потребовалась госпитализация.

«Ждем наплыва пострадавших к вечеру, поэтому с 15:00 первичный прием в травмпункте будут вести 2 травматолога. Хочу напомнить всем, что в связи с ухудшением погодных условий выходить без надобности на улицу не стоит. А если все-таки выходите, то надевайте безопасную обувь и передвигайтесь очень аккуратно», - рекомендовала Екатерина Сараева.

В основном люди обращаются с переломами лучезапястного и голеностопного суставов, отметили к клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

Ранее жителей Пензенской области предупредили о сложных погодных условиях: из-за потепления до +3 градусов и дождя улицы превратились в ледяной каток, передвигаться по ним крайне опасно.

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