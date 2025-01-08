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Общество

В 2025 году продолжат ремонт дорог регионального значения

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В 2025 году в Пензенской области продолжат ремонт трех дорог регионального значения и начнут приводить в порядок еще одну.

В Бековском районе завершат обновление асфальтобетонного покрытия на отрезке между Николаевкой и Яковлевкой длиной 2,1 км, сообщили в областном правительстве.

В Сосновоборском продолжат ремонт дороги между селами Индерка и Нижний Катмис. В прошлом году там привели в порядок участок протяженностью 5,4 км, проходящий через Среднюю Липовку.

В Земетчинском районе по-прежнему будут работать на дороге Поим - Башмаково - Земетчино. В 2024-м отремонтировали ее участок длиной 7,1 км в Башмаковском районе, теперь займутся отрезком протяженностью 5,4 км в Земетчинском.

В Нижнеломовском районе отремонтируют 5-километровый участок дороги регионального значения Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино. Контракт рассчитан на 2 года.

Ранее сообщалось, что в 2025-м в Пензенской области отремонтируют 4 моста в Вадинском, Наровчатском, Малосердобинском и Никольском районах. Соответствующие контракты уже заключены, работы начнутся в апреле и завершатся к ноябрю.

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