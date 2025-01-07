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Общество

В Пензенской области заключили контракты на ремонт 4 мостов

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В 2025 году в Пензенской области отремонтируют 4 моста. Об этом во вторник, 7 января, сообщили в региональном правительстве с уточнением, что соответствующие контракты уже заключены.

Объекты расположены в Вадинском, Наровчатском, Малосердобинском и Никольском районах. Работы там начнутся в апреле и завершатся к ноябрю.

В Вадинске обновят мост через реку Вад. Он возведен в 1974 году, его длина - более 76 метров. В Наровчатском районе продлят срок службы моста через реку Каурец. Его соорудили в 1981-м, протяженность - около 50 метров.

В Малой Сердобе восстановят искусственное сооружение 1975 года постройки длиной 80 метров. В Никольском районе, рядом с селом Тюнярь, приведут в порядок мост через реку Айву. Он возведен в 1973-м, его протяженность - 90 метров.

«На всех объектах будет организован ремонт пролетных строений и мостового полотна с последующим асфальтированием, переустроены подходы. Будут укреплены опоры и откосы насыпей, а также проведено устройство водоотводных сооружений и лестничных сходов», - сообщил специалист Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото областного минстроя
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