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Общество

В пензенской больнице пациентов будут лечить магнитным полем

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В пензенской клинической больнице № 4 появилось новое оборудование - устройство общей и локальной магнитотерапии «Полимаг-02».

Как пояснила врач по медицинской реабилитации Екатерина Панова, аппарат расширяет возможности в области болевой терапии и реабилитации. Он воздействует на пациентов настраиваемым низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем.

«Полимаг-02» повышает проницаемость клеточных мембран, ускоряет и активизирует восстановительные реакции и местное кровообращение.

Прибор помогает людям с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, мочеполовой, эндокринной систем, внутренних органов, нагноительных заболеваний, с иммунодефицитными состояниями, травматическими повреждениями и их осложнениями. Также оборудование может использоваться в профилактических целях.

«С его помощью можно проводить не только лечение, но и реабилитацию, что особенно важно после операций или тяжелых заболеваний. Аппарат способствует снятию мышечного напряжения, уменьшению болевого синдрома и восстановлению подвижности суставов», - уточнила врач.

«Полимаг-02» легко перемещать, поэтому он доступен широкому кругу нуждающихся в терапии и реабилитации.

«Медицинский персонал прошел обучение по использованию нового оборудования и готов предложить индивидуальные программы лечения для каждого пациента», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото областного минздрава
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