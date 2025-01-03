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Общество

Переломы, ожоги, отравления: что подкашивает пензенцев в Новый год

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В новогодние праздники традиционно увеличивается число обращений к врачам-травматологам. Так, 31 декабря и 1 января в травмпункт на улице Пионерской в Пензе обратилось 147 человек.

О том, кто больше всех рискует и как свести эти риски к минимуму, рассказала заведующая травматологическим пунктом клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Екатерина Сараева. Ее рекомендации размещены на сайте областного минздрава.

Врач привела статистику. На первом месте по числу обращений (26%) - увечья из-за гололеда, и одно из самых распространенных - перелом лучевой кости. Оно происходит, когда человек пытается остановить падение рукой.

21% случаев - травмы и ожоги глаз и пальцев пиротехникой. Вместо того чтобы установить фейерверк на специальную подставку, часто люди держат его или направляют на других.

14% составляют травмы глаз, полученные при откупоривании шампанского.

На отравления, обострения панкреатитов и холециститов приходится соответственно 10%, 7% и 5%. Остальные «новогодние случаи» составляют 17% обращений.

Примечательно, что каждый четвертый из пациентов находится в состоянии опьянения.

«Самое простое правило, способное уберечь от травмы в новогодние праздники, - не забывать о своей безопасности. Не стоит пренебрегать обувью, которая препятствует скольжению, передвигаться осторожно. А главное - не поддаваться плохой традиции, не злоупотреблять алкоголем в эти дни, знать меру», - призвала пензенцев к благоразумию эксперт.

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