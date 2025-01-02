В отделение травматологии госпитализируют до 10 человек в день

02.01.2025 | 15:02

31 декабря и 1 января в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина поступали пострадавшие пензенцы. В отделение травматологии № 1 госпитализировали от 5 до 10 человек, требовавших оперативного вмешательства.

По словам заведующего отделением Владимира Миронова, у 25-30% пациентов диагностировалась черепно-мозговая травма, чаще всего сотрясение головного мозга.

Также требовали медицинской помощи горожане с переломами верхних и нижних конечностей: лодыжек, лучевых костей.

Кроме того, занимались врачи и резаными ранами - с ними поступало до 5-6 человек в день.

В травмпункте на улице Пионерской, 4, за двое суток врачи приняли 147 обратившихся. Основной наплыв пациентов отмечался в дневное время.

«Очень надеемся, что оставшиеся праздничные дни пензенцы проведут без серьезных травм. А для этого надо быть бдительными и аккуратными!» - предупредили медики.

Ранее пензенцев призвали быть крайне осторожными при катании на тюбингах: они развивают большую скорость и при этом делаются совершенно неуправляемыми.