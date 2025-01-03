Число пензенских улиц, попавших под отключение воды, сократилось

03.01.2025 | 13:33

В Пензе сократилось количество улиц, на которых отключено холодное водоснабжение. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, специалисты выполнили ревизию запорной арматуры на ближайших к месту утечки сетях.

Авария произошла утром в пятницу, 3 января, у дома № 2 на улице Карла Маркса.

По состоянию на 13:20 ресурса нет на улицах:

- Карла Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 28Б, 30, 32;

- Володарского, 5, 6, 7, 8,, 9, 9а, 11, 12а, 15, 17, 22а, 23;

- Боевая Гора;

- Ставского, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 29;

- Станиславского и в проездах;

- Саратовской;

- Революционной;

- Захарова (часть),

- Пушкина (часть),

- Московской (часть),

- Кураева (часть);

- Ново-Гражданской;

- мкр. Райки (часть).

Ранее стало известно, что ситуация находится на контроле у прокуратуры. По данным ведомства, в зону перекрытия ресурса попало 16 многоквартирных домов, 100 частных домовладений, 24 административных здания.