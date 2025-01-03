Названо число домов, попавших под отключение воды в Пензе

Прокуратура Ленинского района Пензы проводит проверку по факту отключения водоснабжения.
Утром в пятницу, 3 января, на улице Карла Маркса, 2, произошла утечка на водопроводной сети диаметром 300 мм. Ресурсоснабжающая организация в аварийном порядке отключила холодное водоснабжение.
В зоне перекрытия ресурса находится 16 многоквартирных домов, 100 частных домовладений, 24 административных здания.
Теплоснабжение в домах не нарушено. Ведутся ремонтные работы, организован подвоз воды населению.
«По результатам проверки законодательства о водоснабжении будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования. Ход ремонтных работ находится на контроле надзорного ведомства вплоть до фактического восстановления подачи воды в дома потребителей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
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