Названо число домов, попавших под отключение воды в Пензе

03.01.2025 | 12:33

Прокуратура Ленинского района Пензы проводит проверку по факту отключения водоснабжения.

Утром в пятницу, 3 января, на улице Карла Маркса, 2, произошла утечка на водопроводной сети диаметром 300 мм. Ресурсоснабжающая организация в аварийном порядке отключила холодное водоснабжение.

В зоне перекрытия ресурса находится 16 многоквартирных домов, 100 частных домовладений, 24 административных здания.

Теплоснабжение в домах не нарушено. Ведутся ремонтные работы, организован подвоз воды населению.

«По результатам проверки законодательства о водоснабжении будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования. Ход ремонтных работ находится на контроле надзорного ведомства вплоть до фактического восстановления подачи воды в дома потребителей», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.