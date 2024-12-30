Пензенский врач предупредил о смертельной опасности «ватрушек»

30.12.2024 | 13:59

Тюбинги опаснее санок, ледянок или снегокатов: они развивают большую скорость и при этом делаются совершенно неуправляемыми. Об этом рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Игорь Девин.

«При катании на них нельзя самостоятельно затормозить: тот, кто сидит на ватрушке, не касается ногами поверхности. С ледянки или санок ребенок или взрослый, увидев опасность, может упасть, например вбок. На «ватрушке» же он прочно сидит в углублении, поэтому не может ни затормозить, ни выпрыгнуть. Тюбинги переворачиваются, врезаются в препятствия, подпрыгивают на всех неровностях и вылетают за пределы ледяной трассы», - пояснил он.

При катании на «ватрушке» можно получить любые повреждения - от ссадины и вывиха до черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника. Например, в январе 2023 года жительница Пензы пострадала в так называемом Офицерском овраге. Вытаскивать ее пришлось спасателям.

Бывают и трагические случаи. Так, два года назад, 30 декабря 2022-го, в Заречном 16-летний подросток при катании с горки врезался в дерево и погиб.

Игорь Девин напомнил: развлекаться на тюбингах можно только на специально оборудованных трассах, соблюдая определенные правила поведения и безопасности.

«Уклон трассы не должен быть более 20%. Она должна иметь бортики, то есть быть в форме желоба без резких перепадов рельефа. Кататься следует строго по одному в защитном шлеме (можно использовать любой удобный - от хоккейного до велосипедного) и держась за ручки. Оптимальное положение в ватрушке: человек сидит в углублении, ноги свешены вперед, он держится по бокам за ручки. Если катается ребенок, то в идеале один родитель должен страховать внизу, другой помогать наверху горки», - перечислил врач правила безопасности.

Также можно кататься с пологой горки в поле, где нет резких перепадов рельефа, деревьев и камней.

Игорь Девин предупредил: чем меньший размер имеет «ватрушка» и чем плотнее она надута, тем большую скорость развивает и тем сложнее из нее выпрыгнуть.

Специалист также предостерег от катания в тюбинге с ребенком на руках, ведь его сложно удержать на скорости и при опрокидывании можно придавить своим весом. Кроме того, нельзя съезжать с горы лежа на животе или стоя на коленях: при прыжке с трамплина очень высок риск приземлиться с переломом позвонка.

Врач призвал хорошенько взвесить все за и против перед тем, как решиться на катание в тюбинге.