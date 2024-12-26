В Заречном вновь подняли цены на питание школьников

26.12.2024 | 11:14

В Заречном в январе стоимость питания школьников возрастет с учетом индекса инфляции на 2025 год.

В закрытом городе уже поднимали цены на питание школьников - с 1 ноября. В 1-4-х классах обед стал стоить 86 руб., цена завтрака в 5-11-х классах составила 76 руб., обеда - 99 руб.

Как сообщает портал «Город Z», теперь в начальной школе завтрак или обед будет стоить 99 руб. 76 коп., для старших детей завтрак - 96 руб., обед - 124 руб.

Очередное повышение вызвало возмущение горожан, которое они выплеснули в городском телеграм-канале.

«Почему и кто опять поднимает цены? Только в ноябре повысили на 25% - и опять? За полгода - почти в 2 раза. 4 400 - за одного ребенка, 8 800 в месяц - за двух», «Может, хотя бы год подождали и цены не поднимали ради приличия. Зарплаты в 2 раза за год не выросли!» - пишут зареченцы.

Родители задаются вопросом, повлияет ли повышение стоимости питания на его качество.

«У меня сын за полтора месяца принес два мандарина, один сок. Что дают в столовой, спрашиваю каждый день. Ничего как не менялось, так и не меняется», - возмутилась мать школьника.

Еще один комментатор объяснил рост цен на питание повышением стоимости продуктов и бензина, расходуемого на транспортировку.

«Да еще и зарплату работникам столовых и сопутствующих производств надо поднять, вот и растет цена», - добавил он.