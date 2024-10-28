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Общество

В Заречном поднимут плату за питание в школах и детских садах

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В Заречном увеличат плату за пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Соответствующее решение приняли на очередной сессии Собрания представителей закрытого города.

Согласно документу, размещенному на портале Собрания, размер родительской платы за пребывание ребенка в детском саду поднимается: до 100 руб. (+25%) в день - за малыша до 3 лет, до 112 руб. (+22%) в день - от 3 до 7 лет.

«Внесены изменения в порядок организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях», - сообщили в администрации ЗАТО.

Родители будут платить за питание школьников на 25% больше. Завтрак в 5-11-х классах обойдется в 76 руб., обед - в 99 руб., в 1-4-х классах стоимость обеда составит 86 руб.

Изменения вступят в силу с 1 ноября этого года.

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