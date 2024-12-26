Исчезновение большого автобуса № 159 объяснили

26.12.2024 | 20:31

Вместимость транспорта, курсирующего между Пензой и Лопуховкой, уменьшилась вдвое. С маршрута убрали большой автобус, ему на смену пришла обычная маршрутка.

Нововведение вызвало возмущение у жителей Лопуховки.

«Пожалуйста, разберитесь с автобусом № 159 (Пенза - Лопуховка). Хозяин данного маршрута дает маленькую маршрутку максимум человек на 25. А нужно перевезти человек 60-70. Едем как селедки в бочке. А ведь по времени ехать минут 45-50. Это просто издевательство над людьми. Раньше ходил большой автобус, где много было сидячих мест. Затем автобус как бы сломался, и вот уже 2 месяца происходит издевательство!» - пожаловалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» Оксана Г.

На ее обращение отреагировал представитель министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Перевозки на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок № 159 осуществляются по нерегулируемому тарифу, то есть без выделения перевозчику бюджетного финансирования. По этой причине окупаемость перевозок по маршруту осуществляется только за счет средств, полученных от пассажиров в качестве оплаты за проезд, и находится в прямой зависимости от количества перевозимых на маршруте пассажиров», - пояснил представитель министерства.

Он добавил, что осенью и зимой пассажиропоток на маршруте снизился, выручка перевозчика уменьшилась. Кроме того, существенно подорожали топливо, запчасти и расходные материалы для транспортных средств.

«В связи с вышеуказанным для работы на маршруте перевозчиком было поставлено транспортное средство меньшей вместимости, эксплуатация которого требует меньших затрат. Указанное решение является вынужденным и направленным на обеспечение бесперебойной работы маршрута», - объяснили в минстрое.

Автобус большой вместимости пообещали вернуть, если пассажиропоток на маршруте вновь вырастет.