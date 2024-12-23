После каникул россиян ждет короткая рабочая неделя

23.12.2024 | 09:36

В понедельник, 23 декабря, стартовала последняя рабочая неделя в 2024 году. С 29-го числа россияне будут отдыхать до 8 января включительно.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней.

«Если на нерабочие праздничные дни попадает ваш ежегодный оплачиваемый отпуск, то дни отдыха будут перенесены», - сообщили в Минтруде.

Вернуться на работу после каникул надо в четверг, 9 января. Первая трудовая неделя будет двухдневной.

На текущей же неделе россиянам придется работать больше обычного: в стране объявлена шестидневка. Выходной с 28 декабря переносится на 30-е. При этом суббота сокращенной не будет.