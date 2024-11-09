Перед Новым годом пензенцев ждет шестидневная рабочая неделя

09.11.2024 | 10:26

В конце года жителей Пензенской области, как и всех россиян, ждет шестидневная рабочая неделя. Трудиться придется с 23 по 28 декабря.

Эксперты портала «Объясняем.рф» уточнили: выходной с субботы, 28-го числа, переносится на понедельник, 30-е. При этом последний рабочий день года сокращенным не будет.

А вот в новогодние праздники можно будет отдохнуть 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января.

Предыдущая шестидневка длилась с 28 октября по 2 ноября. Следующая неделя стала сокращенной в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Ранее психолог дал рекомендации, как пережить шестидневную рабочую неделю, не поддаваясь негативным мыслям.