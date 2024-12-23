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Общество

Пензенской области дополнительно выделили 300 млн на ремонт дорог

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Пензенская область получит дополнительное финансирование на ремонт дорог. Соответствующее распоряжение Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 20 декабря.

Согласно документу, он принял решение о перераспределении средств. 424 109 500 рублей, предназначавшиеся Бурятии, направят 2 другим регионам: 124 109 500 - Архангельской области, 300 000 000 - Пензенской.

Указанные суммы должны поступить из федерального бюджета до конца 2024 года.

На эти деньги в Пензенской области предполагается завершить ремонт на дорогах общей протяженностью 23 км, уточняется на официальном сайте органа госвласти.

Ранее сообщалось, что к 2025 году до нормативного состояния планировали довести 82,9% (576 км и 694) объектов опорной сети автодорог.

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