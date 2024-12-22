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Общество

В поликлинике № 1 Пензы появился новый врач-эндокринолог

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В Пензе в поликлинике № 1 на Набережной Реки Мойки, 51, начала работать новый врач-эндокринолог Елизавета Осина.

Это молодой специалист. В 2022 году Осина окончила Самарский государственный медицинский университет с красным дипломом. В 2024-м завершила обучение в ординатуре по специальности «Эндокринология».

Как отметили в региональном минздраве, появление нового специалиста очень обрадовало как пациентов, так и сотрудников поликлиники.

В Пензенской области не хватает медицинского персонала. За 10 месяцев 2024 года в учреждения здравоохранения трудоустроились 224 врача, 70% из них - выпускники вузов.

Помочь в решении кадровой проблемы должны юноши и девушки из целевого набора.

«Сейчас у нас обучаются по целевым направлениям 1 028 студентов и 163 ординатора. Они обязаны отработать в государственных учреждениях региона 3 года. И если все пойдет по плану, то дисбаланс будет устранен», - выразили надежду в минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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