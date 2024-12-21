Врач: Искусственную елку перед установкой нужно вымыть

21.12.2024 | 17:45

Новогодние елки из синтетических материалов активно вытесняют из обихода живые деревья: они способны служить годами, сохраняя свой первоначальный вид.

Однако перед тем как устанавливать искусственное деревце, целый год пролежавшее в укромном месте, его обязательно следует вымыть и высушить. Так же следует поступить и с новогодними игрушками.

Об этом рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Если искусственная елка хранится в неподобающих условиях, например на балконе, на ней за год скапливается грязь, пыль и даже плесень. Даже если это застекленный балкон, туда попадает пыльца растений через всякие микротрещинки», - пояснила эксперт.

Новогодние атрибуты чаще всего ждут своего часа на антресолях или под кроватью. Именно там скапливаются пыль и бытовые клещи, вызывающие аллергию.

«Перед тем как наряжать елку, ее нужно тщательно вымыть в ванной специальным противоаллергическим раствором или просто водой, просушить и только потом уже внести в помещение, в котором она будет находится», - дала совет Надежда Логина.

Ранее врач-терапевт Полина Лепилова предупредила, что разные виды пластика могут негативно сказаться на здоровье. В качестве мер предосторожности она посоветовала после покупки оставить искусственную елку и игрушки на некоторое время на свежем воздухе, например в гараже или на балконе. А в помещении, где стоит такое дерево, следует устраивать проветривание каждые 1,5-2 часа и ежедневно делать уборку.