Врач: Новую искусственную елку нужно проветрить на балконе

16.12.2024 | 09:17

Разные виды пластика, которые используются для производства искусственных елок и новогодних украшений, могут негативно повлиять на здоровье. Особенно опасны такие компоненты, как винилхлорид и фталаты.

Первые, по словам врача-терапевта Полины Лепиловой, вызывают аллергию, вторые негативно сказываются на дыхательной, эндокринной и репродуктивной системе, пишет издание «Известия».

Фталаты из искусственной елки и праздничных игрушек способны выходить из пластика и попадать в домашнюю пыль. Та, в свою очередь, проникает в организм человека через пищу или с вдыхаемым воздухом.

Также при работе с ПВХ на производствах иногда используют свинец. Он способен выделяться со временем и оказывать токсическое воздействие.

«Для предотвращения возгораний некоторые производители добавляют в искусственные елки антипирены, которые могут негативно повлиять на иммунную и репродуктивную системы человека, а также нарушать баланс и выработку гормонов», - предупредила Лепилова.

Врач уточнила, что более безопасны елки и новогодние украшения из полиэтилена или полипропилена. Риск их загрязнения фталатами или свинцом низок, также они не выделяют токсических веществ при нагревании.

Медик посоветовала принимать меры предосторожности. После покупки искусственной елки или игрушек их не нужно сразу нести в дом - лучше оставить на некоторое время на свежем воздухе, например на балконе или в гараже.

Также специалист порекомендовала после взаимодействия с искусственным праздничным деревом или декором помыть руки.

«Кроме того, пока в помещении стоит украшенная елка, желательно проветривать его каждые полтора-два часа и ежедневно проводить уборку с помощью пылесоса», - подытожила она.