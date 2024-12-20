Сетевое издание|18+|Пятница|20 дек 2024|19:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пособие по беременности и родам повысят до прожиточного минимума

Печать
Telegram

Пособие по беременности и родам повысят до величины прожиточного минимума. Такое поручение в пятницу, 20 декабря, на заседании Государственного Совета дал Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии, состоявшейся накануне.

Речь идет о студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Тема рассматривалась в рамках укрепления молодых родителей в стремлении к раннему рождению детей.

«Нужно обязательно поддерживать эти устремления. Мы вчера говорили: первый ребенок у женщин появляется в 28–29 лет. Что дальше происходит? Хорошо известно. Потом хочется вернуться на работу, потом нужно дополучить образование, постобразование, работа и так далее. И все. Потом уже на второго ребенка не хватает времени.

Нужно уделять особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», - процитировала главу государства пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области студенткам станут выдавать 100 000 рублей после рождения ребенка. Заявить о праве на выплату можно будет по истечении 12 недель беременности.

Кроме того, в регионе студенческим семьям вручается подарок для новорожденного. Для его получения необходимо обратиться в министерство труда. Стоимость презента - около 5 000 рублей. В него входит то, что требуется малышу в первые недели жизни.

Что касается прожиточного минимума, то в 2025 году в регионе он будет таким:

- на душу населения - 14 896 рублей;

- для трудоспособного населения - 16 237 рублей;

- для пенсионеров - 12 811 рублей;

- для детей - 14 449 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте