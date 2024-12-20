Пособие по беременности и родам повысят до прожиточного минимума

20.12.2024 | 19:02

Пособие по беременности и родам повысят до величины прожиточного минимума. Такое поручение в пятницу, 20 декабря, на заседании Государственного Совета дал Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии, состоявшейся накануне.

Речь идет о студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Тема рассматривалась в рамках укрепления молодых родителей в стремлении к раннему рождению детей.

«Нужно обязательно поддерживать эти устремления. Мы вчера говорили: первый ребенок у женщин появляется в 28–29 лет. Что дальше происходит? Хорошо известно. Потом хочется вернуться на работу, потом нужно дополучить образование, постобразование, работа и так далее. И все. Потом уже на второго ребенка не хватает времени.

Нужно уделять особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», - процитировала главу государства пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области студенткам станут выдавать 100 000 рублей после рождения ребенка. Заявить о праве на выплату можно будет по истечении 12 недель беременности.

Кроме того, в регионе студенческим семьям вручается подарок для новорожденного. Для его получения необходимо обратиться в министерство труда. Стоимость презента - около 5 000 рублей. В него входит то, что требуется малышу в первые недели жизни.

Что касается прожиточного минимума, то в 2025 году в регионе он будет таким:

- на душу населения - 14 896 рублей;

- для трудоспособного населения - 16 237 рублей;

- для пенсионеров - 12 811 рублей;

- для детей - 14 449 рублей.