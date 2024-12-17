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Общество

Студенткам будут выплачивать 100 тыс. рублей после рождения ребенка

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В Пензенской области с 2025 года будет действовать новая мера социальной поддержки для матерей-студенток. Об этом во вторник, 17 декабря, во время организованного ЦУРом эфира рассказал заместитель министра труда, соцзащиты и демографии региона Дмитрий Матвеев.

Студенткам будут выплачивать по 100 000 рублей. По словам Матвеева, сумма не привязана к какой-то конкретной статье расходов, молодая мама сможет распорядиться ею по своему усмотрению. Однако предполагается, что она направит деньги на покупку необходимых для малыша вещей.

Заявить о праве на выплату можно будет после 12 недель беременности. Деньги переведут после рождения ребенка.

Дмитрий Матвеев добавил, что вопрос о выплате пока прорабатывается, нормативная документация еще не утверждена. Новую меру поддержки планируют анонсировать в начале года.

Также чиновник напомнил о подарке новорожденному в студенческих семьях. Для его получения необходимо обратиться в министерство труда. Стоимость презента - около 5 000 рублей. В него входит то, что требуется малышу в первые недели жизни.

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