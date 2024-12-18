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Общество

В Пензе водителям автобусов и маршруток устроили проверки

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Сотрудники пензенской Госавтоинспекции в очередной раз провели мероприятие «Автоперевозчик», чтобы проверить, безопасно ли пассажирам пользоваться общественным транспортом.

В Пензе водителям автобусов и маршруток устроили проверки

Во время рейда около памятника Победы выяснилось, что не все водители автобусов и маршруток соблюдают правила дорожного движения.

Всего было зафиксировано 93 нарушения.

В Пензе водителям автобусов и маршруток устроили проверки

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего - за жизнь и здоровье пассажиров», - подчеркнула инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

В Пензе водителям автобусов и маршруток устроили проверки

Ранее в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. На улице 40 лет Октября столкнулись маршрутка № 4 и «Лада-Приора». К месту аварии прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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