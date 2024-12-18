В Пензе водителям автобусов и маршруток устроили проверки

18.12.2024 | 13:52

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции в очередной раз провели мероприятие «Автоперевозчик», чтобы проверить, безопасно ли пассажирам пользоваться общественным транспортом.

Во время рейда около памятника Победы выяснилось, что не все водители автобусов и маршруток соблюдают правила дорожного движения.

Всего было зафиксировано 93 нарушения.

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего - за жизнь и здоровье пассажиров», - подчеркнула инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

Ранее в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. На улице 40 лет Октября столкнулись маршрутка № 4 и «Лада-Приора». К месту аварии прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь.