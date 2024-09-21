В Пензе случилась авария с участием маршрутки

21.09.2024 | 10:19

Вечером в пятницу, 20 сентября, в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. На улице 40 лет Октября столкнулись маршрутка № 4 и «Лада-Приора».

Видеозапись с места событий сетевому изданию «ПензаИнформ» прислала свидетельница.

К месту аварии прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь. Пострадали ли при столкновении транспортных средств люди, неизвестно.

Дорожные инциденты с участием маршрутных такси в Пензе нередки. Так, в январе на улице Ленинградской произошло столкновение маршрутки № 93 и автомобиля Hyundai. В марте на проспекте Победы маршрутное такси № 89 въехало в заднюю часть кареты скорой помощи.

12 июня на улице Кирова маршрутка № 43 столкнулась со спецмашиной ресурсной организации.

15 августа рядом с ЦУМом столкнулись автобус под управлением 65-летнего мужчины и микроавтобус «Газель» с 43-летним водителем. Один из пассажиров маршрутки получил травмы, однако госпитализация не потребовалась.

А 11 сентября на улице Литвинова у маршрутки № 27 во время движения отлетели оба задних колеса.