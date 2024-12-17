Жителей Пензенской области приглашают на обследование легких

17.12.2024 | 12:26

В субботу, 21 декабря, во всех медицинских организациях Пензенской области состоятся дни открытых дверей, посвященные ранней диагностике рака легких.

В этот день можно будет пройти флюорографию, рентгеновское обследование и компьютерную томографию органов грудной клетки.

Необходима предварительная запись: нужно позвонить в поликлинику по месту прикрепления.

«Записаться на обследование рекомендуем пациентам, у которых имеется длительный кашель, сухой или с мокротой, кровохарканье, изменение характера кашля у курильщиков, одышка, боль в грудной клетке, слабость, беспричинное повышение температуры тела и общая слабость. Помните, что рак легких является излечимым заболеванием, если обнаружить его на ранних стадиях», - отметили в областном минздраве.

Подобные акции проводятся регулярно. В ноябре пензенцев приглашали на обследование 23-го числа.