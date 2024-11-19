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Общество

Кашляющих пензенцев приглашают на диагностику рака легких

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В субботу, 23 ноября, во всех медицинских организациях, начиная с районных больниц, городских поликлиник и заканчивая Пензенским областным онкологическим клиническим диспансером, пройдет день открытых дверей.

Акция посвящена ранней диагностике рака легких.

Жители области смогут пройти флюорографию, рентгеновское обследование и компьютерную томографию органов грудной клетки.

«Записаться на обследование следует пациентам, у которых имеется длительный кашель, сухой или с мокротой, кровохарканье, изменение характера кашля у курильщиков, одышка, боль в грудной клетке, слабость, беспричинное повышение температуры тела и общая слабость», - уточнили в министерстве здравоохранения региона.

Для записи на прием необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления, позвонив по указанному на ее сайте телефону.

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Источник — фото областного минздрава
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