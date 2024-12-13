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Общество

14 декабря в Пензенской области усилятся морозы

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14 декабря в Пензенской области ожидается переменная облачность. Прогноз подготовили специалисты Приволжского УГМС.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -8...-13 градусов, днем температура воздуха составит -5...-10 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что 14-го числа в регионе ожидается господство антициклона, в отдельных районах сохранится небольшой снег, морозы усилятся.

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В старину считалось, что, если 14 декабря ветер дует с северной стороны, быть большому морозу; если звезды на небе переливаются, стоит ждать вьюги.

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