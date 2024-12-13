Прогноз погоды на выходные: пензенцам стоит готовиться к метели

13.12.2024 | 15:51

В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждут перепады температуры. Об изменениях рассказали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Погодные условия будут меняться. В субботу ожидается господство антициклона. В отдельных районах сохранится небольшой снег, морозы усилятся. В последующем регион окажется во власти очередного циклонического вихря», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Она уточнила, что при продвижении атмосферных фронтов повсеместно пройдет интенсивный снег, временами с метелью и порывистым ветром, на отдельных участках дорог возможно образование снежных переметов.

«Ветер развернется с северной четверти на южную и обеспечит закачку более теплого воздуха, в результате чего потеплеет», - предупредила Светлана Иванкова.

Ночные температуры будут колебаться от -8...-15 (в субботу и воскресенье) до -2...-7 (в понедельник); дневные - от -5...-10 до +1...-4 градусов.