В Пензе росгвардейцы потренировались сбивать БПЛА

12.12.2024 | 11:14

В среду, 11 декабря, в Пензе для сотрудников Росгвардии прошли занятия по уничтожению БПЛА. Спецназовцы отработали точность и скорость реакции, тренируясь на движущихся мишенях.

Занятия провели в одном из охотничьих клубов. Росгвардейцы стреляли из гладкоствольного оружия по специальным тарелочкам. Их запускала в воздух метательная машина, имитируя дроны противника.

«Тренировка проходила под руководством опытных инструкторов по стендовой стрельбе», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Со всеми задачами, поставленными на занятиях, спецназовцы справились в полном объеме.

9 декабря росгвардейцы устроили тренировку с дронами в лесу Заречного. Они отработали тактику нейтрализации преступников.