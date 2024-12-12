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Общество

В Пензе росгвардейцы потренировались сбивать БПЛА

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В среду, 11 декабря, в Пензе для сотрудников Росгвардии прошли занятия по уничтожению БПЛА. Спецназовцы отработали точность и скорость реакции, тренируясь на движущихся мишенях.

Занятия провели в одном из охотничьих клубов. Росгвардейцы стреляли из гладкоствольного оружия по специальным тарелочкам. Их запускала в воздух метательная машина, имитируя дроны противника.

В Пензе росгвардейцы потренировались сбивать БПЛА

«Тренировка проходила под руководством опытных инструкторов по стендовой стрельбе», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе росгвардейцы потренировались сбивать БПЛА

Со всеми задачами, поставленными на занятиях, спецназовцы справились в полном объеме.

В Пензе росгвардейцы потренировались сбивать БПЛА

9 декабря росгвардейцы устроили тренировку с дронами в лесу Заречного. Они отработали тактику нейтрализации преступников.

В Пензе росгвардейцы потренировались сбивать БПЛА

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Источник — видео, фото регионального управления Росгвардии
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